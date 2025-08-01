Новости мира: Трамп заявил, что не уверен в эффекте от новых антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в эффекте от новых антироссийских санкций. По его словам, новые ограничения против России будут введены спустя 10 дней. Именно столько американский президент дал Москве на урегулирование украинского вопроса. Также Трамп рассказал, что его спецпосланник Стивен Уиткофф прилетит в Россию после визита в Израиль.

В Пекине увеличилось число погибших в результате разрушительного наводнения, которое вызвали сильные ливни. Как сообщают СМИ, погибли по меньшей мере 44 человека. Еще 9 пропали без вести. Столицу Китая заливало с 23 по 29 июля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.