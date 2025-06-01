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01 июня, 21:15

Политика

Российская делегация прибыла в Турцию для участия во втором раунде переговоров с Украиной

Российская делегация прибыла в Турцию для участия во втором раунде переговоров с Украиной

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В аэропорту Стамбула приземлился спецборт, на котором в Турцию прибыла российская делегация для участия во втором раунде переговоров с Украиной. Встреча должна пройти 2 июня в 13:00 во дворце Чираган.

Состав российской делегации не изменился. Ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. С украинской стороны, по предварительным данным, состав расширен с 12 до 14 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политикавидеоАлексей Лазаренко

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