Российская делегация прибыла в Турцию для участия во втором раунде переговоров с Украиной

В аэропорту Стамбула приземлился спецборт, на котором в Турцию прибыла российская делегация для участия во втором раунде переговоров с Украиной. Встреча должна пройти 2 июня в 13:00 во дворце Чираган.

Состав российской делегации не изменился. Ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. С украинской стороны, по предварительным данным, состав расширен с 12 до 14 человек.

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