Новости мира: Трамп анонсировал перестановки в Белом доме

Президент США Дональд Трамп анонсировал перестановки в Белом доме. Майк Уолтц станет постоянным представителем США при ООН, а госсекретарь Марко Рубио будет назначен временно исполняющим обязанности помощника президента по нацбезопасности.

В Стамбуле полиция задержала около 400 участников несанкционированных акций. 1 мая в стране объявлен выходной в связи с празднованием Дня труда и солидарности. На этот день политические партии и активисты запланировали массовые демонстрации. Профсоюзы провели митинги в азиатской части Стамбула, но оппозиционно настроенные группы попытались прорваться в центр города.

Акцию "Бессмертный полк" провели в Риме. Она прошла на территории резиденции посла России. В шествии приняли участие преподаватели и ученики школы при посольстве, сотрудники диппредставительства и члены их семей, а также представители посольств других стран.

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