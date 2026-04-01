Отправка призывников в войска начнется с 1 апреля в Москве и других регионах

В Москве и других регионах начинается отправка призывников в войска 1 апреля. Она продлится до 15 июля. Сам призыв начался с 1 января, но к месту прохождения службы новобранцев отправляют два раза в год.

Всего в этом году призовут 261 тысячу человек. Их не будут направлять в Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР. Также призывников не задействуют в специальной военной операции. Срок службы по-прежнему составляет один год.

