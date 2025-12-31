31 декабря 2025, 09:15Общество
Москвичам рассказали о погоде 31 декабря
Атмосферное давление в Москве остается пониженным. В городе утром 31 декабря местами идет снег, температура составляет минус 5 градусов. Ближе к полудню столбик термометра начнет стремительно понижаться.
Температура опустится до минус 10 градусов. На протяжении всего дня сохранится снегопад при высокой влажности. Новый год в Москве начнется с серьезных морозов: утром 1 января ожидается минус 9 градусов, днем – минус 11.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.