Москвичам рассказали о погоде 31 декабря

Атмосферное давление в Москве остается пониженным. В городе утром 31 декабря местами идет снег, температура составляет минус 5 градусов. Ближе к полудню столбик термометра начнет стремительно понижаться.

Температура опустится до минус 10 градусов. На протяжении всего дня сохранится снегопад при высокой влажности. Новый год в Москве начнется с серьезных морозов: утром 1 января ожидается минус 9 градусов, днем – минус 11.

