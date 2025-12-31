Форма поиска по сайту

31 декабря 2025, 09:15

Общество

Специальный новогодний эфир на телеканале Москва 24 пройдет 31 декабря

Мэр Москвы поздравил жителей столицы с Новым годом

"Новости дня": эксперты рассказали, как правильно распределить бюджет на праздники

"Новости дня": самые длинные за 12 лет новогодние каникулы начались в России

Россиянам рассказали, какие законы начнут действовать с января

Новогоднее обращение Путина покажут на медиаэкранах в столичном транспорте

"Московский патруль": юрист напомнил об ответственности за небезопасное украшение подъезда

"Московский патруль": москвичей призвали отказаться от салюта в новогодние праздники

"Миллион вопросов": диетолог рассказала, можно ли есть салаты на завтрак 1 января

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

В последний день уходящего года телеканал Москва 24 подготовил для зрителей специальный новогодний эфир. Он начнется в 22:50. Корреспонденты будут включаться с ключевых городских площадок, чтобы показать, как Москва встречает 2026 год.

Главным событием ночи станет праздничный забег в "Лужниках", который стартует ровно в полночь. За праздничным столом в студии будут ждать ведущие Екатерина Ефимцева и Стас Кулик. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор Бедуля

