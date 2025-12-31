Специальный новогодний эфир на телеканале Москва 24 пройдет 31 декабря

В последний день уходящего года телеканал Москва 24 подготовил для зрителей специальный новогодний эфир. Он начнется в 22:50. Корреспонденты будут включаться с ключевых городских площадок, чтобы показать, как Москва встречает 2026 год.

Главным событием ночи станет праздничный забег в "Лужниках", который стартует ровно в полночь. За праздничным столом в студии будут ждать ведущие Екатерина Ефимцева и Стас Кулик. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.