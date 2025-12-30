Форма поиска по сайту

Новости

Новости

30 декабря, 07:45

Общество

Специалисты рассказали, сколько хранятся новогодние блюда в холодильнике

Новости регионов: в Петропавловске-Камчатском ликвидируют последствия мощного циклона

Россиянке заблокировали счета из-за сбора денег на новогодние подарки школьникам

315 детей родились в Москве 30 декабря

Россиянам рассказали, в какое время выгоднее вызывать такси на Новый год

"Утро": скорость ветра в Москве составит 4 м/с 30 декабря

Снегопад и гололедица ожидаются в Москве 30 декабря

"Новости дня": коммунальные службы в Москве переходят на усиленный режим работы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 декабря

"Мослекторий": Владимир Гришин – о печени

Специалисты напомнили, что срок хранения новогодних салатов в холодильнике составляет от 12 до 18 часов. Это особенно касается оливье, селедки под шубой и холодца. Винегрет или "Цезарь" без заправки могут храниться немного дольше.

Горячие блюда с сыром или майонезом, например мясо по-французски, рекомендуется съесть в течение суток. Самыми долгохранящимися считаются запеченная курица и торт "Наполеон". Они будут оставаться свежими до 36 часов.

Читайте также
Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

