Специалисты рассказали, сколько хранятся новогодние блюда в холодильнике

Специалисты напомнили, что срок хранения новогодних салатов в холодильнике составляет от 12 до 18 часов. Это особенно касается оливье, селедки под шубой и холодца. Винегрет или "Цезарь" без заправки могут храниться немного дольше.

Горячие блюда с сыром или майонезом, например мясо по-французски, рекомендуется съесть в течение суток. Самыми долгохранящимися считаются запеченная курица и торт "Наполеон". Они будут оставаться свежими до 36 часов.

