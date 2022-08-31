В Москве открыли новые жилые корпуса филиала соцдома "Люблино"

В Москве открылись новые жилые корпуса филиала социального дома "Люблино". Туда 31 августа приехала заммэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, пенсионеров старше 80 лет стало больше на треть за последние несколько лет. Такая тенденция говорит об улучшении жизни в столице. Данная возрастная группа больше всего подвержена различным заболеваниям, пояснила Ракова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.