Московская электронная школа будет работать на отечественном ПО – Собянин

"Московская электронная школа" будет работать на отечественном ПО и станет независимой от импортных компонентов. Об этом заявил Сергей Собянин во время выступления на городском педсовете.

Мэр рассказывал о планах на учебный год. Он поручил усилить подготовку к ЕГЭ, развивать воспитательную работу, а также рассказал, как идет строительство учебных заведений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.