Оранжевый уровень опасности объявили в Подмосковье из-за половодья

В Подмосковье из-за половодья введен оранжевый уровень опасности. Наиболее высокий уровень воды наблюдается в Оке и ее притоках. Затоплены дороги, ведущие к ряду населенных пунктов.

Жители поселка Белоомут добираются на другой берег только на понтоне, так как паромная переправа перекрыта из-за половодья. За последние сутки вода в районе поднялась примерно на 80 сантиметров.

