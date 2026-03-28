Правительство исключило борщевик из перечня признаков неиспользования земли

Борщевик на дачном участке – не основание для изъятия земельного участка. Правительство исключило опасный сорняк из перечня признаков, которые указывают на неиспользование земли.

Однако сохраняется обязанность дачников бороться с борщевиком. В противном случае физлицам грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, должностным лицам – до 50 тысяч, а юридическим лицам – до 1 миллиона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.