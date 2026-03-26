Специалисты взяли под контроль участки дорог и мостов в Домодедове во время половодья

В Домодедове специалисты контролируют ситуацию на участках дорог и мостах, где возможно подтопление. При необходимости они осуществляют физическое перекрытие дорог и указывают на информационных щитах варианты объезда.

В возможной зоне подтопления в Подмосковье находятся 575 жилых домов, в которых проживают почти 8 тысяч человек. Для обеспечения безопасности МЧС задействует 24 тысячи специалистов. По данным Гидрометцентра, повышение уровня воды в реках началось несколько раньше, но в пределах средних многолетних сроков.

