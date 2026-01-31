Жителя Подмосковья госпитализировали с подозрением на оспу обезьян. По предварительным данным, 42-летний мужчина обратился с жалобами на сильную сыпь на лице и высокую температуру.

Однако в настоящий момент диагноз еще не подтвержден. Врачи проводят необходимые диагностические исследования для подтверждения или исключения диагноза. Состояние пациента оценивается как удовлетворительное.

