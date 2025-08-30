Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 августа, 13:15

Общество

Второй завозной случай лихорадки чикунгунья подтвердили в России

Второй завозной случай лихорадки чикунгунья подтвердили в России

"20 минут": замуж за иностранца

"Москва сегодня": новые законы вступят в силу в России с 1 сентября

Собянин: "Марафон добрых дел" пройдет в Москве в сентябре

Образовательный интенсив ИТ-холдинга Т1 прошел в Москве

Дни открытых дверей пройдут в детской больнице святого Владимира с 2 по 11 сентября

Родители из Одинцово пожаловались на тренера, который не возвращал деньги за сборы

Нейросеть Алиса проверила тест по русскому языку

Общественники предложили запретить пропаганду безделья в России

Вакцинация от гриппа начнется в Москве в сентябре

Второй завозной случай лихорадки чикунгунья подтвердили в России. Роспотребнадзор ранее выявил первого заболевшего, который прилетел со Шри-Ланки.

Ведомство начало эпидемиологическое расследование и выявило вирус у еще одного человека. Оба заболевших – члены одной семьи, они вместе отдыхали на южно-азиатском курорте. По данным эпидемиологов, риска распространения инфекции в России нет. Лихорадка не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика