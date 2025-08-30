Второй завозной случай лихорадки чикунгунья подтвердили в России. Роспотребнадзор ранее выявил первого заболевшего, который прилетел со Шри-Ланки.

Ведомство начало эпидемиологическое расследование и выявило вирус у еще одного человека. Оба заболевших – члены одной семьи, они вместе отдыхали на южно-азиатском курорте. По данным эпидемиологов, риска распространения инфекции в России нет. Лихорадка не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых.

