"Московский патруль": главу федерации спорта глухих заподозрили в махинациях с выплатами

Победители сурдлимпийских игр не могут получить пожизненные стипендии. В махинациях заподозрили главу Общероссийской спортивной федерации спорта глухих Дмитрия Реброва.

Спортсменам заявляют, что отсутствуют протоколы и нет оснований выплачивать стипендии. Московская прокуратура организовала проверку законности лишения сурдлимпийцев выплат. Подробнее – в программе "Московский патруль".

