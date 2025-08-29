Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

29 августа, 07:15

Общество

Новые законы в сфере экономики начнут действовать в России с 1 сентября

В России с 1 сентября начнут действовать сразу несколько новых законов в сфере экономики и торговли.

Например, при выдаче потребительских кредитов теперь будет действовать так называемый период охлаждения. В это время банки не будут проводить финансовые операции с заемными деньгами. Период зависит от размера кредита.

Кроме того, с 1 сентября покупатели будут защищены от навязывания дополнительных платных товаров и услуг. Клиенты смогут потребовать возврат денег за предоставленные без согласия вещи или услуги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

