Сваха Сябитова: российские женихи не пользуются популярностью за рубежом

Китайские мужчины стали чаще брать в жены российских женщин якобы из-за их скромных запросов. Насколько распространены такие союзы и в чем их особенности, разбиралась Москва 24.
"Как обезьянка"
В Сети набирает популярность видео, где россиянка делится неудачным опытом замужества за китайцем. По ее словам, брак закончился разводом из-за рукоприкладства и постоянных попыток бывшего супруга ее унизить.
Девушка утверждает, что тревожные сигналы стали проявляться еще в начале отношений. К примеру, снимая ролики для соцсетей, молодой человек пользовался происхождением партнерши для привлечения зрителей.
"Китайцы любят русских красивых девушек. У меня белые волосы, кожа, большие глаза – я для них была как обезьянка. Каждый день это (прямые эфиры. – Прим. ред.) было по три часа", – поделилась россиянка.
Поиск потенциальных жен среди жительниц России – тренд у китайцев. Предложения о подборе таких избранниц размещают брачные агентства КНР, а в местных чатах публикуются советы, как добиться расположения девушек из РФ, выяснила в конце мая газета The Times.
По мнению журналистов издания, интерес к россиянкам связан с гендерным дисбалансом: в РФ больше женщин по сравнению с мужчинами, а в Китае – наоборот. Кроме того, девушки из РФ якобы более склонны к браку и имеют сдержанные по сравнению с китаянками требования.
"Я был готов жениться на девушке (из Китая. – Прим. ред.), с которой встречался, но она просила слишком много: квартиру, крупную сумму денег, золотые украшения – все это обошлось бы в 400 000 юаней (4,4 миллиона рублей. – Прим. ред.). У меня таких денег просто не было", – цитирует издание 34-летнего Сунь Яня, который после этого решил найти себе россиянку.
"Понимаем ценность мужчины"
Телеведущая и сваха Роза Сябитова заявила Москве 24, что российские невесты пользуются популярностью не только в Китае, но и признаны лучшими во всем мире.
Также сваха отметила, что россиянки делают упор на любовь, а не материальный достаток. В Китае, по ее словам, исторически сложилось наоборот. Однако в то же время девушек из РФ нельзя назвать менее требовательными, уверена Сябитова.
"Просто у нас воспитание хорошее, мы понимаем ценность мужчины", – сказала телеведущая.
А вот российские женихи, по личному наблюдению Сябитовой, за рубежом не особо востребованы.
"Наши мужчины более ленивые, в хозяйстве больше подкаблучники, потому что воспитание в России в основном принадлежит женщинам. Более того, самая главная женщина для российского мужчины – это мама. Девушкам из-за рубежа такие не особо нравятся. Поэтому кто может счастливо жить с российскими мужчинами, кроме российских женщин?" – подчеркнула сваха.
Также в отношениях между россиянкой и китайцем могут возникать конфликты из-за разности менталитетов, пояснила Москве 24 психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.
Успех подобного союза зависит в первую очередь от силы чувств, считает эксперт. Тогда мотивации на то, чтобы "полностью перекроить себя", будет больше. Плюс не меньшее значение имеет и психологическая гибкость. По словам психолога, при отсутствии ярко выраженных внутренних противоречий ассимилироваться под другую культуру гораздо проще.