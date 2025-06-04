Сваха Сябитова: российские женихи не пользуются популярностью за рубежом

Китайские мужчины стали чаще брать в жены российских женщин якобы из-за их скромных запросов. Насколько распространены такие союзы и в чем их особенности, разбиралась Москва 24.

"Как обезьянка"

В Сети набирает популярность видео, где россиянка делится неудачным опытом замужества за китайцем. По ее словам, брак закончился разводом из-за рукоприкладства и постоянных попыток бывшего супруга ее унизить.

Девушка утверждает, что тревожные сигналы стали проявляться еще в начале отношений. К примеру, снимая ролики для соцсетей, молодой человек пользовался происхождением партнерши для привлечения зрителей.

"Китайцы любят русских красивых девушек. У меня белые волосы, кожа, большие глаза – я для них была как обезьянка. Каждый день это (прямые эфиры. – Прим. ред.) было по три часа", – поделилась россиянка.





пользовательница Сети Он меня всегда подговаривал: "Скажи, что русские очень любят Китай, что русские мужчины постоянно пьют и бьют своих женщин". Чтобы китайцы знали, что могут приезжать в Россию и забирать наших девочек. <...> Я отказалась говорить про свою страну плохо, он меня ударил в прямом эфире, разнес все вокруг.

Поиск потенциальных жен среди жительниц России – тренд у китайцев. Предложения о подборе таких избранниц размещают брачные агентства КНР, а в местных чатах публикуются советы, как добиться расположения девушек из РФ, выяснила в конце мая газета The Times.

По мнению журналистов издания, интерес к россиянкам связан с гендерным дисбалансом: в РФ больше женщин по сравнению с мужчинами, а в Китае – наоборот. Кроме того, девушки из РФ якобы более склонны к браку и имеют сдержанные по сравнению с китаянками требования.

"Я был готов жениться на девушке (из Китая. – Прим. ред.), с которой встречался, но она просила слишком много: квартиру, крупную сумму денег, золотые украшения – все это обошлось бы в 400 000 юаней (4,4 миллиона рублей. – Прим. ред.). У меня таких денег просто не было", – цитирует издание 34-летнего Сунь Яня, который после этого решил найти себе россиянку.

"Понимаем ценность мужчины"

Телеведущая и сваха Роза Сябитова заявила Москве 24, что российские невесты пользуются популярностью не только в Китае, но и признаны лучшими во всем мире.





Роза Сябитова телеведущая и сваха У нас есть такое родовое качество в России, передающееся из поколения в поколение: для женщин слово "любить" значит "жалеть". Плюс ко всему мы хорошие хозяйки, красивые – все соглашаются, что российская женщина за границей всегда видна на фоне других.

Также сваха отметила, что россиянки делают упор на любовь, а не материальный достаток. В Китае, по ее словам, исторически сложилось наоборот. Однако в то же время девушек из РФ нельзя назвать менее требовательными, уверена Сябитова.

"Просто у нас воспитание хорошее, мы понимаем ценность мужчины", – сказала телеведущая.

А вот российские женихи, по личному наблюдению Сябитовой, за рубежом не особо востребованы.

"Наши мужчины более ленивые, в хозяйстве больше подкаблучники, потому что воспитание в России в основном принадлежит женщинам. Более того, самая главная женщина для российского мужчины – это мама. Девушкам из-за рубежа такие не особо нравятся. Поэтому кто может счастливо жить с российскими мужчинами, кроме российских женщин?" – подчеркнула сваха.



Также в отношениях между россиянкой и китайцем могут возникать конфликты из-за разности менталитетов, пояснила Москве 24 психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Менталитет создает то, как мы видим жизнь и строим ее, формирует наши ценности. Если установки людей не одинаковы, у них будут сложности в долгосрочном планировании – как мы строим семью, какие ставим цели. Также это и бытовые нюансы, включая представления, как вести домашнее хозяйство, проводить досуг и так далее.

Успех подобного союза зависит в первую очередь от силы чувств, считает эксперт. Тогда мотивации на то, чтобы "полностью перекроить себя", будет больше. Плюс не меньшее значение имеет и психологическая гибкость. По словам психолога, при отсутствии ярко выраженных внутренних противоречий ассимилироваться под другую культуру гораздо проще.

