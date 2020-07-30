Депздрав дал рекомендации по прививкам перед поездкой за границу

Тем, кто планирует отдохнуть на Занзибаре, стоит беспокоится не о коронавирусе, а о других болезнях. Депздрав рекомендовал москвичам перед поездкой привиться от гепатита А и брюшного тифа.

Справок на границе, в том числе и о COVID-19, не потребуют, но лучше обезопасить себя. Танзания одна из немногих стран, куда скоро можно будет поехать. За время пандемии коронавируса там выявили всего около 500 случаев коронавирусной инфекции. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.