Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

30 июля 2020, 11:15

Общество

Депздрав дал рекомендации по прививкам перед поездкой за границу

Депздрав дал рекомендации по прививкам перед поездкой за границу

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Тем, кто планирует отдохнуть на Занзибаре, стоит беспокоится не о коронавирусе, а о других болезнях. Депздрав рекомендовал москвичам перед поездкой привиться от гепатита А и брюшного тифа.

Справок на границе, в том числе и о COVID-19, не потребуют, но лучше обезопасить себя. Танзания одна из немногих стран, куда скоро можно будет поехать. За время пандемии коронавируса там выявили всего около 500 случаев коронавирусной инфекции. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
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