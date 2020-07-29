В Роспотребнадзоре назвали способ моментального уничтожения COVID-19

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эксперты выявили способ моментально уничтожать коронавирус. Об этом она заявила на совещании по эпидемиологической ситуации с участием президента РФ.

Специалист объяснила, что в морской или пресной воде могут сохранятся частицы вируса, не способные к размножению, а кипячение гарантированно их устраняет.

Вывод о значительном температурном влиянии кипячения на коронавирус был сделан после исследований, проведенных в московском научном центре "Вектор".

Вице-премьер России Татьяна Голикова во время совещания с президентом Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране заявила, что вакцинировать в преддверии осеннего сезона нужно не менее 60% населения. С июля же в регионах прививочный процесс восстановится в полном объеме.

Как подчеркнул сам глава государства, перед реальным применением вакцины от коронавируса необходимо максимально убедиться в ее эффективности. Путин отметил, что решения по вакцинации будут приниматься после клинических испытаний препаратов.

