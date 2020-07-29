Собянин: около 16,5 тыс коек, выделенных для больных с COVID-19, вернули к плановой работе

15:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Около 16,5 тысячи коек в Москве, выделенных для больных с коронавирусом, перевели на плановую работу, сообщил Сергей Собянин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации с участием Владимира Путина.
По его словам, сегодня поступления пациентов в коечный фонд меньше числа выписываемых.
"Это тоже огромный период времени, одна и та же примерно позитивная ситуация. Все это нам позволяет практически каждую неделю выводить коечный фонд в плановый режим", – подчеркнул мэр.
Он добавил, что все федеральные койки возвращены к плановой работе.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что в Москве почти 80% КТ-центров вернулись к плановому приему пациентов.
Она рассказала, что к прежнему графику работы вернулись еще пять столичных поликлиник. По словам заммэра, на текущий момент пациентов готовы приниматься 37 КТ-центров из 48. Во всех зданиях проведена тщательная дезинфекция. Весь медицинский персонал прошел тестирование на коронавирус.
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