Еще 1 471 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве выздоровел еще 1 471 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В столице число выздоровевших продолжает расти. Всего количество людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 177 908 человек", – сообщила вице-мэр.

Чтобы подтвердить у пациента отсутствие заболевания после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Также москвичам, которые вылечились от коронавируса, предлагают стать донорами плазмы. Для этого необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8-495-870-45-16.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 16,5 миллиона случаев заражения, более 656 тысяч человек скончалось.

В России выявлено 828 990 случаев COVID-19, вылечились 620 333 человека, скончались 13 673.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса, которую разработали в исследовательском центре имени Гамалеи, находится на стадии государственной регистрации. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов отметил, что клинические испытания препарата завершаются.