Определено время выживания коронавируса в воде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Роспотребнадзоре сообщили, что 90% частиц коронавируса погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, 99,9% – в течение 72 часов. Соответствующие исследования провели в центре "Вектор", передает РИА Новости.

Специалисты установили, что в дехлорированной воде и в морской воде вирус не размножается, однако может сохранять жизнеспособность. При этом время его инактивации зависит от температуры воды.

Так, если кипяченая вода полностью уничтожает вирус, то в хлорированной воде он теряет свою жизнеспособность.

Вице-премьер России Татьяна Голикова во время совещания с президентом Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране заявила, что вакцинировать в преддверии осеннего сезона нужно не менее 60% населения. С июля же в регионах прививочный процесс восстановится в полном объеме.

Как подчеркнул сам глава государства, перед реальным применением вакцины от коронавируса необходимо максимально убедиться в ее эффективности. Путин отметил, что решения по вакцинации будут приниматься после клинических испытаний препаратов.

