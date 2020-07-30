Москва входит в топ городов России с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве число новых случаев коронавируса, зарегистрированных за последние сутки, составляет 5,35 на 100 тысяч человек.
Данный показатель является 23-м среди регионов России. Кроме того, в столице зафиксирован один из самых низких показателей прироста новых случаев коронавирусной инфекции. 30 июля в Москве он составил 0,3%.
Всего в России за последние сутки выявили 5 509 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общая численность заболевших COVID-19 на территории РФ составила 834 499 случаев. В результате осложнений, вызванных коронвирусом, в России скончались 13 802 человека. После прохождения курса лечения от коронавируса выздоровели 629 655 россиян.
В Москве за минувшие 24 часа от COVID-19 излечился еще 1 471 пациент. Всего же в столице выздоровели от коронавируса 177 908 человек. Кроме того, за последние сутки в Москве от COVID-19 скончались 12 пациентов.
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