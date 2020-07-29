В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 12 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

Ранее отмечалось, что Москва занимает 22-е место по количеству новых случаев коронавируса в РФ. Так, в столице число новых случаев инфицирования составляет 5,29 на 100 тысяч человек.

Сергей Собянин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России указал, что бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус в Москве увеличило выявляемость заболевания в пять раз.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 16,3 миллиона случаев заражения, более 650 тысяч человек скончалось. В России выявлено 828 990 случаев COVID-19, вылечились 620 333 человека, скончались 13 673.