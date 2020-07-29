Бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19 увеличило выявляемость вируса в пять раз – Собянин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус в Москве увеличило выявляемость заболевания в пять раз, сообщил Сергей Собянин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

Он напомнил, что в столице обеспечен свободный доступ к ИФА-тестированию и ПЦР.

"Что это дает? В пять раз больше обнаружили, когда люди сами приходят, почувствовав недомогание, видя какую-то проблему, они приходят сами, и выявляемость в пять раз выше, чем просто, если приходим и коллективы тестируем", – цитирует главу города Агентство "Москва".

Градоначальник добавил, что этот метод также делает работу ясной, понятной и точечной.

С 16 июля открыта электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Программа распространяется на 162 городские поликлиники и 45 детских медучреждений. Слоты рассчитаны на две недели вперед.

Перед приемом рекомендуется два часа не принимать пищу и воду, а также отказаться от курения. За полчаса до приема следует исключить жевательную резинку, конфеты, полоскание для горла, спреи и капли для носа.

Собянин обращал внимание, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников. 23 июля он уточнил, что на исследование записались почти 50 тысяч москвичей.

Кроме того, мэр рассказал, что порядка 20 процентов горожан имеют антитела к COVID-19. Он подчеркивал, что в условиях пандемии и отсутствия вакцины победить коронавирус можно будет только естественной иммунизацией населения.

В России за последние сутки зарегистрировано 5 475 случаев COVID-19 в 84 регионах. Из них 26,8% не имели клинических проявлений болезни. Общее число случаев в стране – 828 990. На Москву пришелся 671 новый случай, всего в городе их 239 986.