На бесплатный ПЦР-тест на COVID-19 записались около 50 тыс москвичей

16:37
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Почти 50 тысяч москвичей записались на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию, сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, более 20 тысяч из них уже сдали тесты.
"Я бы не сказал, что это ажиотажный какой-то спрос, но тем не менее записи идут. Москвичи интересуются этой услугой, она, конечно, очень важная, хотя бы для самоуспокоения", – подчеркнул мэр.
В Москве число новых случаев коронавируса составляет 4,8 на 100 тысяч человек. Это 29-е место среди субъектов России. За последние сутки в столице зафиксировали 608 случаев COVID-19.
С 16 июля открыта электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Слоты рассчитаны на две недели вперед. Сергей Собянин подчеркнул, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.
В России за сутки зарегистрировали 5 848 новых случаев коронавируса. 27,7% из них не имели ярко выраженных клинических проявлений.
Всего в Российской Федерации 795 038 случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 12 892 летальных исхода, выздоровели 580 330 человек.
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