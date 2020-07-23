На бесплатный ПЦР-тест на COVID-19 записались около 50 тыс москвичей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти 50 тысяч москвичей записались на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию, сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, более 20 тысяч из них уже сдали тесты.

"Я бы не сказал, что это ажиотажный какой-то спрос, но тем не менее записи идут. Москвичи интересуются этой услугой, она, конечно, очень важная, хотя бы для самоуспокоения", – подчеркнул мэр.

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 4,8 на 100 тысяч человек. Это 29-е место среди субъектов России. За последние сутки в столице зафиксировали 608 случаев COVID-19.

С 16 июля открыта электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Слоты рассчитаны на две недели вперед. Сергей Собянин подчеркнул, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.

В России за сутки зарегистрировали 5 848 новых случаев коронавируса. 27,7% из них не имели ярко выраженных клинических проявлений.

Всего в Российской Федерации 795 038 случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 12 892 летальных исхода, выздоровели 580 330 человек.

