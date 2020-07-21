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08:20

В приложении "Моя Москва" теперь можно записаться на бесплатное ПЦР-тестирование

медицина технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В приложении "Моя Москва" появилась возможность записаться онлайн на бесплатное тестирование на коронавирус методом ПЦР, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

До сих пор такая возможность была в мобильных приложениях "ЕМИАС.ИНФО" и "Госуслуги Москвы". К ним прибавилось еще одно.

Записаться и пройти исследования могут обладатели московского полиса ОМС. Запись доступна за две недели, поэтому москвичи могут выбрать удобное для себя время.

В пресс-службе комплекса социального развития Москвы напомнили, что бесплатно сдать анализ на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции могут и взрослые, и дети на базе 207 московских поликлиник.

"В 30 городских учреждениях также можно пройти ИФА-тестирование на антитела к коронавирусной инфекции. ПЦР и ИФА выявляют заболевание на разных стадиях, поэтому сочетание двух способов тестирования позволяет получить наглядную картину уровня заболеваемости горожан", – подчеркнули в ведомстве.

С 16 июля взрослых москвичей приглашают пройти бесплатное ПЦР-тестирование на базе 162 городских поликлиник. Еще в 45 начинают работу специальные процедурные кабинеты только для детей. При посещении поликлиники при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Медорганизации расположены во всех округах Москвы. Медики работают в две смены и обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Чтобы не допустить скопления людей, тестирование проводят только по предварительной записи, шаг сетки – 10 минут.

Пункты сдачи ПЦР-теста на коронавирус для взрослых пациентов работают с понедельника по пятницу с 13:00 до 17:00, в субботу и воскресенье – с 09:00 до 13:00. Пункты на базе детских поликлиник – с понедельника по пятницу с 13:00 до 18:30, в субботу и воскресенье – с 09:00 до 14:30.

По словам Сергея Собянина, на данный момент в Москве делается в два раза больше тестов на коронавирус, чем в других российских регионах. Он добавил, что работодатели должны позаботиться о тестировании своих сотрудников.

"Москва сегодня": бесплатное ПЦР-тестирование запустили в столице

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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