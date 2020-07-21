В приложении "Моя Москва" теперь можно записаться на бесплатное ПЦР-тестирование

08:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В приложении "Моя Москва" появилась возможность записаться онлайн на бесплатное тестирование на коронавирус методом ПЦР, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
До сих пор такая возможность была в мобильных приложениях "ЕМИАС.ИНФО" и "Госуслуги Москвы". К ним прибавилось еще одно.
Записаться и пройти исследования могут обладатели московского полиса ОМС. Запись доступна за две недели, поэтому москвичи могут выбрать удобное для себя время.
В пресс-службе комплекса социального развития Москвы напомнили, что бесплатно сдать анализ на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции могут и взрослые, и дети на базе 207 московских поликлиник.
"В 30 городских учреждениях также можно пройти ИФА-тестирование на антитела к коронавирусной инфекции. ПЦР и ИФА выявляют заболевание на разных стадиях, поэтому сочетание двух способов тестирования позволяет получить наглядную картину уровня заболеваемости горожан", – подчеркнули в ведомстве.
С 16 июля взрослых москвичей приглашают пройти бесплатное ПЦР-тестирование на базе 162 городских поликлиник. Еще в 45 начинают работу специальные процедурные кабинеты только для детей. При посещении поликлиники при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
Медорганизации расположены во всех округах Москвы. Медики работают в две смены и обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Чтобы не допустить скопления людей, тестирование проводят только по предварительной записи, шаг сетки – 10 минут.
Пункты сдачи ПЦР-теста на коронавирус для взрослых пациентов работают с понедельника по пятницу с 13:00 до 17:00, в субботу и воскресенье – с 09:00 до 13:00. Пункты на базе детских поликлиник – с понедельника по пятницу с 13:00 до 18:30, в субботу и воскресенье – с 09:00 до 14:30.
По словам Сергея Собянина, на данный момент в Москве делается в два раза больше тестов на коронавирус, чем в других российских регионах. Он добавил, что работодатели должны позаботиться о тестировании своих сотрудников.
"Москва сегодня": бесплатное ПЦР-тестирование запустили в столице
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