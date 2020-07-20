ПЦР-тестирование в московских поликлиниках проводят более 400 медсестер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

С 16 июля любой москвич может пройти бесплатное тестирование на наличие коронавирусной инфекции методом ПЦР. Сейчас его проводят более 400 медсестер в 207 поликлиниках столицы.

Медорганизации расположены во всех округах Москвы. Медики работают в две смены и обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Чтобы не допустить скопления людей, тестирование проводят только по предварительной записи, шаг сетки – 10 минут.

Запись доступна на две недели вперед, поэтому каждый может выбрать удобное для себя время. Если житель города прикреплен к одной из городских поликлиник, можно записаться на тестирование на портале mos.ru.

Также записаться можно на официальном портале ЕМИАС – "ЕМИАС.ИНФО", в мобильных приложениях "ЕМИАС.ИНФО", "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва". Еще один способ – при помощи информационных киосков в поликлиниках города. Любым из этих способов также можно перенести запись.

Те, у кого есть московский полис ОМС, но не прикреплен к городской поликлинике, может позвонить в пункт сдачи анализа согласно округу проживания, и администратор запишет на процедуру. Выбрать пункт сдачи анализа можно здесь.

Пункты сдачи ПЦР-теста на коронавирус для взрослых пациентов работают с понедельника по пятницу с 13:00 до 17:00, в субботу и воскресенье – с 09:00 до 13:00. Пункты на базе детских поликлиник – с понедельника по пятницу с 13:00 до 18:30, в субботу и воскресенье – с 09:00 до 14:30.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал Москве 24 о преимуществах тестирования по методу полимеразной цепной реакции (ПЦР).

По его словам, ПЦР и ИФА выявляют заболевание на разной стадии, симптомов может еще не быть, но заболевание уже развивается в организме. Также Тяжельников подчеркнул, что комплексное применение ИФА- и ПЦР-тестирования в исследованиях позволяют получить полную картину по заболеваемости в городе.

С 16 июля взрослых москвичей приглашают пройти бесплатное ПЦР-тестирование на базе 162 городских поликлиник. Еще в 45 начинают работу специальные процедурные кабинеты только для детей. При посещении поликлиники при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

По словам Сергея Собянина, на данный момент в Москве делается в два раза больше тестов на коронавирус, чем в других российских регионах. Он добавил, что работодатели должны позаботиться о тестировании своих сотрудников.

