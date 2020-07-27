Тренеры рекомендуют бегать для профилактики заражения вирусами

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Повысить иммунитет к различным вирусным инфекциям и улучшить работу легких помогает ежедневный бег. Об этом Агентству "Москва" рассказала тренер организации "Беговое сообщество" Светлана Уварова.

"Держать вирусы в страхе позволит ежедневная умеренная активность от 30 до 60 минут. Быстрый бег способен отнять часть кислорода, ведь легочная система работает очень активно. При интенсивных тренировках больше двух часов нужно дать организму восстановиться", – рассказала она.

Также она добавила, что при отсутствии противопоказаний можно заниматься развитием дыхательной мускулатуры.

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса до 1 января 2021 года. Ранее в Роспотребнадзоре разработали отдельные правила профилактики для бассейнов и иных объектов физической культуры и спорта.