Столичные парки подготовили бесплатные тренировки на свежем воздухе

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Бесплатные регулярные тренировки на свежем воздухе проходят в 23 столичных парках, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Все желающие могут освоить дыхательную гимнастику, научиться правильно бегать и отработать основные боксерские приемы. Чтобы попасть на некоторые уроки, нужно будет заранее зарегистрироваться.
Как подчеркнули в пресс-службе Мосгорпарка, присоединиться к занятиям могут все независимо от уровня подготовки. Программа тренировок очень разнообразна.
"В нее входят как уже привычные фитнес-направления, например аэробика и стретчинг, так и необычные. Это, к примеру, танцевальный фитнес и бокс", – говорится в сообщении.
Позаниматься можно в парках "Ходынское поле", "Кузьминки", "Садовники", "Дубки", "Северное Тушино", "Фили", в саду "Эрмитаж", Лианозовском парке, парке на Ангарской улице, Гончаровском, Бабушкинском и Таганском парках, сквере в Олонецком проезде, парке у Джамгаровского пруда, ландшафтном парке "Митино", Воронцовском парке, Парке Горького, "Музеоне", парке "Красная Пресня", Перовском и Измайловском парках, саду имени Баумана и парке Олимпийской деревни.
Ранее сообщалось, что в парках оборудовали 14 специальных скейт-площадок, которые доступны всем желающим бесплатно. Такие площадки появились в Парке Горького, парках "Сокольники", "Красная Пресня", "Садовники" и других.
В этих зонах все желающие могут покататься на скейтах, роликах, BMX и самокатах. Как уточняется, все площадки освещаются в темное время суток. Расписание работы скейт-парков можно посмотреть на mos.ru.
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