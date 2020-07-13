Столичные парки подготовили бесплатные тренировки на свежем воздухе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бесплатные регулярные тренировки на свежем воздухе проходят в 23 столичных парках, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Все желающие могут освоить дыхательную гимнастику, научиться правильно бегать и отработать основные боксерские приемы. Чтобы попасть на некоторые уроки, нужно будет заранее зарегистрироваться.

Как подчеркнули в пресс-службе Мосгорпарка, присоединиться к занятиям могут все независимо от уровня подготовки. Программа тренировок очень разнообразна.

"В нее входят как уже привычные фитнес-направления, например аэробика и стретчинг, так и необычные. Это, к примеру, танцевальный фитнес и бокс", – говорится в сообщении.

Позаниматься можно в парках "Ходынское поле", "Кузьминки", "Садовники", "Дубки", "Северное Тушино", "Фили", в саду "Эрмитаж", Лианозовском парке, парке на Ангарской улице, Гончаровском, Бабушкинском и Таганском парках, сквере в Олонецком проезде, парке у Джамгаровского пруда, ландшафтном парке "Митино", Воронцовском парке, Парке Горького, "Музеоне", парке "Красная Пресня", Перовском и Измайловском парках, саду имени Баумана и парке Олимпийской деревни.

Ранее сообщалось, что в парках оборудовали 14 специальных скейт-площадок, которые доступны всем желающим бесплатно. Такие площадки появились в Парке Горького, парках "Сокольники", "Красная Пресня", "Садовники" и других.

В этих зонах все желающие могут покататься на скейтах, роликах, BMX и самокатах. Как уточняется, все площадки освещаются в темное время суток. Расписание работы скейт-парков можно посмотреть на mos.ru.