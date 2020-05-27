Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса до 2021 года

13:24
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила в отношении профилактики коронавируса в России. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации, как передает ТАСС.
"Настоящие санитарно-эпидемиологические правила (далее санитарные правила) устанавливают требования к комплексу организационных профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, проведение которых обеспечивает предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19) на территории Российской Федерации", – указано в тексте.
Согласно постановлению, правила будут действовать вплоть до 1 января 2021 года.
В число утвержденных мероприятий вошли мониторинг заболеваемости и напряженности иммунитета среди переболевших лиц, среди групп риска и всего населения, а также лабораторный мониторинг. Кроме того, будет проводиться сбор и анализ полученной информации, а также сопутствующая эпидемиологическая диагностика и прогнозирование.
Ранее в Роспотребнадзоре разработали отдельные правила профилактики для бассейнов и иных объектов физической культуры и спорта. Их опубликовали на сайте ведомства. Согласно документу, в заведениях будут следить за здоровьем сотрудников, а также дезинфицировать помещения.
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