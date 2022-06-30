Представители маркетплейсов прокомментировали стоимость климатической техники в Москве

Спрос на кондиционеры и вентиляторы вырос в два раза. К тому же пиковые продажи еще впереди, по словам представителей маркетплейсов.

Специалисты прокомментировали, что с увеличением температуры на прошлой неделе интерес к категории климатической техники относительно предыдущей недели вырос на 20%. Средняя ценовая политика на простые кондиционеры – от 15 000 до 23 000 рублей.

О стоимости и ассортименте климатической техники – в эфире телеканала Москва 24.