Москвичам рассказали о погоде в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 30 июня, в столичном регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве – 24–26 градусов, по области – 21–26 градусов. Ветер северо-восточный 5–10 м/с", – говорится в сообщении.

Отмечается, что атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 40%.

Ранее жителям столицы пообещали новую волну тридцатиградусной жары. Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отметил, что с пятницы, 1 июля, температура будет прибавлять 2–3 градуса каждый день. Жара ожидается с 2 до 6 июля. Однако нынешние июньские показатели уступают 2021 году. Тогда в городе зафиксировали 34,5 градуса.

При этом, по словам синоптика, со вторника, 28 июня, до пятницы, 1 июля, столбики термометров опустятся до 25–27 градусов.

