Москвичам рассказали о погоде в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В четверг, 30 июня, в столичном регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Максимальная температура воздуха в Москве – 24–26 градусов, по области – 21–26 градусов. Ветер северо-восточный 5–10 м/с", – говорится в сообщении.
Отмечается, что атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 40%.
Ранее жителям столицы пообещали новую волну тридцатиградусной жары. Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отметил, что с пятницы, 1 июля, температура будет прибавлять 2–3 градуса каждый день. Жара ожидается с 2 до 6 июля. Однако нынешние июньские показатели уступают 2021 году. Тогда в городе зафиксировали 34,5 градуса.
При этом, по словам синоптика, со вторника, 28 июня, до пятницы, 1 июля, столбики термометров опустятся до 25–27 градусов.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 30 июня
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