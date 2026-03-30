Москва вплотную приблизилась к температурному рекорду для 30 марта

В Москве может быть обновлен абсолютный температурный рекорд для 30 марта. До предыдущего максимума, установленного в 2007 году и составившего 17,5 градуса, остается всего пара пунктов. Синоптики считают, что рекорд, скорее всего, будет побит. Март в этом году уже признан аномально теплым.

По прогнозу ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, 31 марта Москва останется под влиянием зоны повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, осадков не будет, температура днем составит от 16 до 18 градусов тепла. Возможно обновление еще одного температурного рекорда.

