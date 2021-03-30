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30 марта 2021, 22:35

Общество

Универмаг "Елисеевский" в центре столицы работает последние две недели

Универмаг "Елисеевский" в центре столицы работает последние две недели

В Минздраве назвали разговоры о третьей волне коронавируса в РФ преждевременными

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В Торгово-промышленной палате сообщили, что знаменитый магазин на Тверской не выдержал пандемии. В первую очередь, бутик был рассчитан на туристов, поток которых приостановился из-за коронавируса.

Гастроном "Елисеевский" открылся ещё в 1901-м году. Название получил от своего первого владельца, купца Григория Елисеева. Место привлекало гостей со всей страны и из-за рубежа своим ассортиментом и необычным оформлением. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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