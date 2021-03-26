Жидкостное дыхание могут начать использовать для лечения пациентов с COVID-19

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Для лечения людей с тяжелым поражением легких, в том числе пациентов с коронавирусом, могут начать использовать технологию жидкостного дыхания. Об этом сообщил директор Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова академик РАН Геннадий Сухих.

Он пояснил, что наиболее перспективными направлениями использования искусственной жидкостной вентиляции легких в медицине являются неонатология и реаниматология.

"У новорожденных жидкостное дыхание может использоваться при широком перечне жизнеугрожающих состояний, таких как асфиксия новорожденных при родах, респираторный дистресс-синдром, а также при пороках развития, таких как тяжелые формы бронхолегочной дисплазии", – рассказал Сухих в интервью ТАСС.

По его словам, в реаниматологии перспективными являются такие направления, как лечение респираторного дистресс-синдрома, вызванного как острым поражением легких, в том числе при неспецифической пневмонии и при коронавирусе, так и вторичным – при шоке.

Сухих отметил, что жидкостное дыхание позволяет обеспечить поступление кислорода и удаление углекислого газа из организма в тех случаях, когда искусственная вентиляция легких уже не эффективна.

Ранее сообщалось, что свыше 10 тысяч пациентов московских стационаров, у которых был диагностирован коронавирус, получили иммунную плазму крови. Главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения Андрей Буланов напомнил, что метод переливания иммунной плазмы больным коронавирусной инфекцией применялся с апреля прошлого года.

По его словам, решение о трансфузии конкретному пациенту принимает консилиум после всестороннего анализа информации. Плазму получают больные со средней и тяжелой формой заболевания при отсутствии собственных антител.

