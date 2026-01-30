Россиянам могут отказать в переводе денег за определенные слова в комментариях

Россиянам могут отказать в переводе денег за определенные слова. Банки стали блокировать операции из-за комментариев.

Приложения позволяют писать их получателю при отправке денег с карты на карту. Банки обязаны анализировать поле "сообщение получателю" для противодействия противоправной деятельности. Они реагируют на такие слова как оплата услуг, оплата за товар, заказ, аренду и любые другие, которые могут трактовать перевод как коммерческий.

