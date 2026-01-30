Россиянам рекомендовали следить за своими высказываниями в интернете. В МВД считают, что не следует говорить о своих взглядах в открытых чатах и вступать в дискуссии на провокационные темы. Нередко именно там вербовщики ищут людей с активной жизненной позицией, которые любят выкладывать в Сеть личную информацию.

Не стоит делиться сведениями о себе, своих родных и близких, учебе и работе. Дело в том, что изначально вербовщики изучают потенциальных жертв, чтобы узнать об их интересах, слабостях и круге общения. Не следует добавлять в друзья незнакомые контакты, а также отвечать на подозрительные сообщения от неизвестных людей. Лучше сразу отправлять их в черный список.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

