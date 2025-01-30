Диетолог рассказала, почему важно завтракать по утрам

Врач-диетолог Кристина Пришвина рассказала, почему важно завтракать по утрам. Она отметила, что у тех, кто не пропускает утренний прием пищи, наблюдается более стабильный уровень инсулина и глюкозы на весь день. Это важно для улучшения работоспособности, снижения усталости и раздражительности.

Также стабилизируется уровень гормонов, которые регулируют аппетит. В результате в течение дня человек будет меньше потреблять пищи.

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