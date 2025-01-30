Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 06:15

Общество

Диетолог рассказала, почему важно завтракать по утрам

Диетолог рассказала, почему важно завтракать по утрам

Эксперт по сырам рассказал, как выбрать горгондзолу

На маркетплейсах вырос спрос на антистресс-игрушки

280 детей родились в Москве за сутки

Зрителям Москвы 24 напомнили о рубрике "Что вообще происходит"

Ведущие Москвы FM назвали темы дня 30 января

Москвичей предупредили о новой схеме мошенничества с дубайским шоколадом

Максимальный размер пособия по безработице увеличится с февраля

В столице контрактникам выплатят более 5 млн руб за первый год службы

Блогеры запустили тренд на отказ от ненужных покупок

Врач-диетолог Кристина Пришвина рассказала, почему важно завтракать по утрам. Она отметила, что у тех, кто не пропускает утренний прием пищи, наблюдается более стабильный уровень инсулина и глюкозы на весь день. Это важно для улучшения работоспособности, снижения усталости и раздражительности.

Также стабилизируется уровень гормонов, которые регулируют аппетит. В результате в течение дня человек будет меньше потреблять пищи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика