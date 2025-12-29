Форма поиска по сайту

Новости

29 декабря, 07:15

Общество

Некачественные косметологические процедуры могут привести к потере здоровья

В преддверии Нового года в московских косметологических кабинетах наблюдается бум. Однако некачественно выполненные процедуры могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Например клиентка после инъекций ботулотоксина за 7 тысяч рублей получила отек, асимметрию лица и температуру. Косметолог, как выяснилось, имел сомнительную квалификацию. Эксперты отмечают, что в погоне за прибылью многие специалисты работают без медицинского образования и лицензий, привлекая клиентов через соцсети с фейковыми отзывами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоЕгор БедуляПолина БрабецЕлена Любимова

