Волонтеры из Москвы представили проекты на форуме корпоративного добровольческого движения

Московские волонтеры представили свои проекты на ежегодном форуме корпоративного добровольческого движения.

Программа социальных инвестиций "Родные города" от компании "Газпром нефть" объединяет сотни проектов по всей стране. Например, в районе Капотни волонтеры высадили уже свыше 8 тысяч деревьев. Также добровольцы помогают школьникам подготовиться к выпускному вечеру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

