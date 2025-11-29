29 ноября, 22:30Общество
Волонтеры из Москвы представили проекты на форуме корпоративного добровольческого движения
Московские волонтеры представили свои проекты на ежегодном форуме корпоративного добровольческого движения.
Программа социальных инвестиций "Родные города" от компании "Газпром нефть" объединяет сотни проектов по всей стране. Например, в районе Капотни волонтеры высадили уже свыше 8 тысяч деревьев. Также добровольцы помогают школьникам подготовиться к выпускному вечеру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.