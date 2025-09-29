29 сентября, 06:30Общество
В Москве началось нашествие божьих коровок – арлекинов
Во многих регионах России, включая Москву, началось нашествие божьих коровок – арлекинов. Полчища насекомых проникают в дома, квартиры и дачи, чтобы перезимовать. Люди жалуются, что такие божьи коровки могут кусаться, а на руках остаются пятна от их выделений.
Специалисты предупреждают, что опасность для человека представляют не укусы, а именно выделения насекомых, которые могут вызвать аллергию и даже отравление. Чтобы обезопасить себя, насекомое лучше аккуратно поймать и выпустить на улицу.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.