Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 06:30

Общество

В Москве началось нашествие божьих коровок – арлекинов

В Москве началось нашествие божьих коровок – арлекинов

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 764 мм ртутного столба 29 сентября

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 51% 29 сентября

Россияне могут бесплатно поставить отметку о группе крови в паспорте

Спрос на курсы профподготовки среди взрослых вырос в 2 раза

Несправившиеся с ОГЭ девятиклассники смогут бесплатно освоить рабочие профессии

Депутаты предложили обеспечивать всех школьников горячим обедом минимум раз в день

В ГД предложили сократить рабочий день для беременных до шести часов

329 детей родились в Москве 28 сентября

Юристы напомнили о праве на компенсацию за нарушение трудового кодекса

Во многих регионах России, включая Москву, началось нашествие божьих коровок – арлекинов. Полчища насекомых проникают в дома, квартиры и дачи, чтобы перезимовать. Люди жалуются, что такие божьи коровки могут кусаться, а на руках остаются пятна от их выделений.

Специалисты предупреждают, что опасность для человека представляют не укусы, а именно выделения насекомых, которые могут вызвать аллергию и даже отравление. Чтобы обезопасить себя, насекомое лучше аккуратно поймать и выпустить на улицу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика