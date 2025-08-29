Запрет на навязывание допуслуг начнет действовать в России с 1 сентября

С 1 сентября покупатели в России будут защищены от навязывания дополнительных платных товаров и услуг. Их нельзя будет предлагать до заключения договора о покупке основных товаров. При этом клиенты смогут потребовать возврат денег за предоставленные без согласия вещи или услуги.

Кроме того, с осени при выдаче потребительских кредитов начнет действовать так называемый период охлаждения. В это время банки не будут проводить финансовые операции с заемными деньгами. Новые меры позволят уберечь россиян от мошенников.

