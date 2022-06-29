Cотрудники IKEA стали перепродавать в Сети товары из магазина

В уходящей из РФ IKEA c 27 июня стартовала закрытая распродажа для сотрудников. По данным СМИ, компания запретила своим работникам покупать товары на перепродажу. Тем не менее некоторые сотрудники IKEA все же стали перепродавать в Сети товары из магазина. Они воспользовались моментом, купив товар по одной цене и продав после в несколько раз дороже.

О ценах на икеевские товары, специальных закупках сотрудников и аналогах шведской мебели – в эфире телеканала Москва 24.