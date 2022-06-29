"Утро": высокое атмосферное давление ожидается в Москве 29 июня

В среду, 29 июня, в Москве ожидается высокое атмосферное давление на уровне 753 миллиметров ртутного столба.

Температура воздуха в столице днем поднимется до 24 градусов. К вечеру столбики термометров опустятся до 19 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

