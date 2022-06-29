Десятки тысяч иностранных автомобилей простаивают в Подмосковье – СМИ

Десятки тысяч новых автомобилей простаивают на складах в Подмосковье. Об этом сообщили СМИ.

Речь идет о таких брендах, как Kia, Mercedes, Haval, Geely и Hyundai. Закупили их еще по высокому курсу. По нему пытаются и продать, но желающих купить за такие деньги новые автомобили нет. В итоге машины пылятся на гигантских парковках, пока автобизнес терпит убытки.

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