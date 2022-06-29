Россияне рассказали, что сделали бы первым делом в роли начальника

Первым делом после повышения до начальника большинство россиян уволили бы своих коллег. Об этом свидетельствуют данные опроса портала по подбору персонала.

Чаще всего таким образом на вопрос отвечали мужчины. При этом они предпочли бы устроить кадровую чистку среди любимчиков бывшего начальника, бездельников и подхалимов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

