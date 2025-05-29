Студентке, принявшей роды в метро, пообещали поддержку при поступлении в аспирантуру

Поступок Марии Блажко, которая приняла роды в московском метро, учтут при поступлении в аспирантуру. Сам случай произошел в апреле на станции "Чистые пруды". Девушка возвращалась домой с учебы, когда у одной из пассажирок начались стремительные роды.

Блажко не растерялась и в экстренной ситуации оказала помощь. Ребенок родился прямо на платформе, и, как рассказала студентка, сразу закричал. Сейчас с мамой и малышом все в порядке. Депутаты предложили предоставить всей семье и самой девушке бесплатный пожизненный проезд в метро.

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