Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая, 19:15

Общество

Студентке, принявшей роды в метро, пообещали поддержку при поступлении в аспирантуру

Студентке, принявшей роды в метро, пообещали поддержку при поступлении в аспирантуру

Москву накрыл сильный ветер с порывами до 17 м/с

Москвичей предостерегли от купания в фонтанах

Роскачество начало проверку игрушек Labubu

"Миллион вопросов": ветеринар рассказал, как ухаживать за питомцем летом

"Атмосфера": переменная облачность и дождь ожидаются в Москве 30 мая

IQ-пикник для одаренных школьников организовали в музее-заповеднике "Царицыно"

"Вопрос спорный": как игрушки, создаваемые ИИ, могут повлиять на детей

Специалисты предупредили об опасном УФ-излучении в столице

"Атмосфера": 22 градуса ожидается в Москве вечером 29 мая

Поступок Марии Блажко, которая приняла роды в московском метро, учтут при поступлении в аспирантуру. Сам случай произошел в апреле на станции "Чистые пруды". Девушка возвращалась домой с учебы, когда у одной из пассажирок начались стремительные роды.

Блажко не растерялась и в экстренной ситуации оказала помощь. Ребенок родился прямо на платформе, и, как рассказала студентка, сразу закричал. Сейчас с мамой и малышом все в порядке. Депутаты предложили предоставить всей семье и самой девушке бесплатный пожизненный проезд в метро.

Подробнее — в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществотранспортметрогородвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика