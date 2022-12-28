Аналитики рассказали о цене новогодних салатов в 2022 году

Аналитики сетевых супермаркетов подсчитали стоимость традиционных новогодних салатов. Выяснилось, что селедка под шубой и оливье будут на треть дешевле, если их готовить из собственных торговых марок магазинов.

Однако цены на ингредиенты выросли по сравнению с прошлым декабрем. По данным Росстата, оливье подорожал почти на 9% из-за колбасы, маринованных огурцов и майонеза.

Отмечается, что многие москвичи планируют покупать готовые салаты и горячие блюда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.