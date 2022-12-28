Почти 1,8 миллиона человек заболели гриппом в России за неделю – Мурашко

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что почти 1,8 миллиона человек заразились гриппом в РФ только за последнюю неделю. Об этом министр рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Пока еще подъем заболеваемости есть, продолжается, и более 120 тысяч пациентов <...> сегодня болеют в острой фазе новой коронавирусной инфекцией, за неделю почти 1,8 миллиона человек заболели гриппом", – сообщил он.

Однако, по словам министра, эпидемиологическая ситуация в целом в стране стабилизируется. Кроме того, снижаются темпы распространения гриппа, добавил он.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что врачи обнаружили случаи заражения свиным гриппом во всех российских регионах. При этом глава ведомства Анна Попова допустила, что снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ связано с уменьшением количества обращений в больницы даже при сильном недомогании.

До этого в Роспотребнадзоре отмечали, что на территории России не планируют вводить систему QR-кодов из-за роста числа заболевших гриппом и ОРВИ. По данным ведомства, текущая обстановка не требует организации ограничений на федеральном уровне.



Свиной грипп выявлен во всех регионах РФ

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